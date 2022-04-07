ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США заборонили експорт запчастин для літаків трьох авіакомпаній в Росії

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 07 квітня 2022 17:53
США заборонили експорт запчастин для літаків трьох авіакомпаній в Росії Фото: "Аерофлот" не зможе отримувати деталі для своїх літаків (facebook com aeroflot)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство торгівлі США заборонило експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній через порушення експортного контролю в рамках санкцій, введених після вторгнення в Україну. Заборона поширюється на" Аерофлот", Azur Air і Utair.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що нові санкції слідують за оголошеними напередодні обмеженнями проти найбільших російських банків і дочок президента Росії Володимира Путіна.

Накази Міністерства торгівлі діють протягом півроку, але можуть бути продовжені. Вони фактично забороняють використання американських деталей для обслуговування літаків, а також виконання контрактів на технічне обслуговування літаків.

За словами помічник міністра торгівлі Метью Аксельрода, через нові санкції російські авіакомпанії скоро не зможуть виконувати польоти на міжнародному і внутрішньому ринках.

Нагадаємо, раніше США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і російського "Альфа-Банку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі