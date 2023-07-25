В Турции создали первую в мире "умную" подводную мину большого радиуса действия, - СМИ

В Турции разработали управляемую "умную" подводную мину воздушного базирования (UCA). Она предназначена для того, чтобы удивить врагов на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak .

Согласно информации UCA будет представлена на Международной выставке оборонной промышленности (IDEF), одном из крупнейших мировых оборонных мероприятий.

Он пройдет со вторника по пятницу в Стамбуле.

Как это устроено

Проект UCA, совместный проект Турецкой корпорации машиностроительной и химической промышленности, KOC Defense и Научно-технического исследовательского совета Турецкого научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE) (TUBITAK), представляет собой проект по преобразованию бомб общего назначения MK-84 в наступательные морские мины.

Это происходит путем интеграции комплекта крылатого наведения (KGK) под названием Gokce и интеллектуального устройства обнаружения целей и минно-пускового устройства.

Благодаря аэродинамическим характеристикам и возможностям UCA самолеты и БПЛА смогут выполнять дистанционные наступательные минные постановки на выходах из военно-морских баз противника и на транзитных путях, не рискуя собой.

UCA является кандидатом на роль первой в мире "умной" подводной мины большой дальности действия.

Подводную мину можно будет использовать на самолетах F-16

Его будут нести находящиеся на вооружении Турции воздушные платформы, которые могут запускать авиабомбы MK-84 GP, такие, как F-16, F-4 и боевые дроны Akinci и Aksungur.

UCA будут сбрасываться с больших высот и больших скоростей вне досягаемости мало- и средневысотных систем ПВО и перемещаться к точке постановки мин планерным полетом.

Разработка и производство оружия в Турции

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк Altay и анонсировал его серийное производство.

Позднее сообщалось, что в конце апреля Турция передаст первый танк Altay на тестирование своим военным. После этого ожидается запуск массового производства.

Мы недавно писали, что турецкая компания ASELSAN представила новый комплекс противовоздушной и противоракетной обороны GURZ в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF'23.