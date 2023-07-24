Улучшенный аналог "Панциря": В Турции представили новый комплекс ПВО
Турецкая компания ASELSAN представила новый комплекс противовоздушной и противоракетной обороны GURZ в рамках Международной выставки оборонной промышленности IDEF'23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SavunmaSanayiST.
Известно, что новинка создана на бронированной платформе с шасси колесной формулой 8x8. В набор вооружения будет входить 35-мм автоматическая пушка, которая может стрелять несколькими типами выстрелов. Также в арсенале комплекса четыре ракеты малой дальности.
Предполагается также, что в этот комплекс должен входить радар управления огнем, канал передачи данных и несколько оптико-электронных станций. Остальные характеристики этого комплекса пока не раскрываются.
Одной из особенностей турецкого комплекса GURZ является адаптация для стрельбы по целям на малых высотах с использованием ракет класса "воздух-воздух", созданных под F-16. Турецкие СМИ отмечают, что новый комплекс по концепции повторяет российский "Панцирь", но с улучшенными характеристиками.
Российский "Панцирь"
"Панцирь" – это семейство российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов наземного и морского базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году. В 2015 году принят на вооружение новый комплекс "Панцирь-С2" с улучшенными характеристиками. В его арсенале – ракеты дальностью до 18 км и пара спаренных 30-мм зенитных пушек.
Турция модернизирует вооруженные силы
Турция в последние годы существенно обновляет свои вооруженные силы. Это касается и наземной техники, и авиации. В частности, страна в октябре 2021 года отправила США запрос на покупку 40 новых самолетов F-16 на сумму 20 млрд долларов.
И турецкие официальные лица, и администрация Байдена отвергли любые предположения о том, что одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО как-то связано с продажей F-16 в течение нескольких месяцев переговоров по преодолению турецкого сопротивления.
Вскоре в Вашингтоне заявили, что приступят к передаче Турции истребителей F-16 после консультаций с Конгрессом.
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