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Во Франции автобус с детьми съехал в кювет, есть пострадавшие

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Франция, Суббота 04 марта 2023 16:41
Во Франции автобус с детьми съехал в кювет, есть пострадавшие Фото: в результате аварии во Франции пострадали не менее 16 человек (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

В коммуне Корпс на юго-востоке Франции перевернулся пассажирский автобус с 40 детьми, в результате чего пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на France Blue.

Как отмечается, 40 детей в возрасте от 6 до 10 лет вместе с шестью сопровождающими возвращались из отпуска в Верхних Альпах, когда автобус с ними съехал в кювет, который на шесть метров ниже дороги.

На место ДТП были отправлены 90 пожарных и вертолет.

В результате инцидента пострадали 16 человек, среди которых 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы.

Авария произошла в коммуне Корпс на юге департамента Изер. Ее причиной, вероятно, послужила ошибка водителя.

Напомним, в Жашкове Черкасской области 3 марта произошло ДТП - рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда неподалеку от греческого города Лариса, по последним данным, составляет 57 человек.

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