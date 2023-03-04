Во Франции автобус с детьми съехал в кювет, есть пострадавшие

В коммуне Корпс на юго-востоке Франции перевернулся пассажирский автобус с 40 детьми, в результате чего пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на France Blue.

Как отмечается, 40 детей в возрасте от 6 до 10 лет вместе с шестью сопровождающими возвращались из отпуска в Верхних Альпах, когда автобус с ними съехал в кювет, который на шесть метров ниже дороги.

На место ДТП были отправлены 90 пожарных и вертолет.

В результате инцидента пострадали 16 человек, среди которых 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы.

Авария произошла в коммуне Корпс на юге департамента Изер. Ее причиной, вероятно, послужила ошибка водителя.