Во Франции автобус с детьми съехал в кювет, есть пострадавшие
В коммуне Корпс на юго-востоке Франции перевернулся пассажирский автобус с 40 детьми, в результате чего пострадали 16 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на France Blue.
Как отмечается, 40 детей в возрасте от 6 до 10 лет вместе с шестью сопровождающими возвращались из отпуска в Верхних Альпах, когда автобус с ними съехал в кювет, который на шесть метров ниже дороги.
На место ДТП были отправлены 90 пожарных и вертолет.
В результате инцидента пострадали 16 человек, среди которых 11 детей. Пострадавшие были госпитализированы.
Авария произошла в коммуне Корпс на юге департамента Изер. Ее причиной, вероятно, послужила ошибка водителя.
Напомним, в Жашкове Черкасской области 3 марта произошло ДТП - рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.
Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда неподалеку от греческого города Лариса, по последним данным, составляет 57 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.