В американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд (видео)

Фото: в Огайо снова сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern (twitter.com/bennyjohnson)

Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 марта в штате Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Chicago.

По информации компании, с рельсов сошли 20 вагонов из 212. Поезд перевозил опасные вещества, но утечки не произошло. Жителей штата в радиусе 350 метров от места аварии призвали не выходить из домов и находиться в безопасных местах до ликвидации последствий инцидента. Однако власти подчеркивают, что эвакуации не будет.