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В американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд (видео)

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Огайо, Воскресенье 05 марта 2023 11:17
В американском Огайо с рельсов сошел грузовой поезд (видео) Фото: в Огайо снова сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern (twitter.com/bennyjohnson)
Автор: Наталья Юрченко

Грузовой поезд американской транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов. Инцидент произошел 4 марта в штате Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Chicago.

По информации компании, с рельсов сошли 20 вагонов из 212. Поезд перевозил опасные вещества, но утечки не произошло.

Жителей штата в радиусе 350 метров от места аварии призвали не выходить из домов и находиться в безопасных местах до ликвидации последствий инцидента. Однако власти подчеркивают, что эвакуации не будет.

Напомним, что это уже вторая авария с поездом компании Norfolk Souther, произошедшая в Огайо.

Так, в феврале 2023 года сошел с рельсов поезд, перевозивший винилхлорид. В результате аварии произошел пожар, из-за опасности отравления жителей эвакуировали.

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