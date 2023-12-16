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Турция с партнерами в январе подпишут соглашение о разминировании Черного моря

Турция, Суббота 16 декабря 2023 17:25
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Турция с партнерами в январе подпишут соглашение о разминировании Черного моря Фото: Турция с партнерами Подпишут соглашение о разминировании Черного моря (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Болгария, Румыния и Турция в январе подпишут соглашение о разминировании Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

В рамках "Тройной инициативы", начатой под руководством Турции против минной опасности в Черном море, был проведен 3-й раунд встречи Черноморской целевой группы противоминных мероприятий с участием делегаций из Турции, Болгарии и Румынии.

Подписание соглашения по разминированию Черного моря планируется провести 11 января. Церемонию должны посетить министры обороны трех стран.

Морская коалиция

Напомним, 11 декабря стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украины.

Британия сразу анонсировала передачу нашей стране двух минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.

Позже глава Минобороны Украины пояснил, чт оцель морской коалиции - это безопасность в Черном море, в частности, в вопросе разминирования.

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