В Турции раскрыли детали предстоящих переговоров Зеленского и Эрдогана

Как передают СМИ, переговоры Зеленского и Эрдогана запланированы на 18:00 по киевскому времени. Пока неизвестно, будет ли совместная пресс-конференция.

Дипломатические источники в Турции рассказали, что темой переговоров двух лидеров будет война РФ против Украины, а Анкара подчеркнет, что поддерживает территориальную целостность Украины.

"Планируется донести, что Турция продолжает свои усилия для скорейшего прекращения войны на основе переговоров", - сказал источник.

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Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта.

Сегодня Офис президента подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Турцию и встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, глава государства посетит верфи, где идет строительство корветов для ВМС Украины, и встретится с представителями турецких оборонных компаний.