Задержание мэра Стамбула вызвало рекордный обвал турецкой лиры

Задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвало падение рекордный обвал турецкой лиры. Он является основным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана, который находится у власти более 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Турецкая лира рухнула на 12% до исторического минимума в 42 лиры за доллар. Задержание мэра усилило опасения по поводу верховенства закона в крупнейшей стране с развивающейся рыночной экономикой и стране-члене НАТО, которой Эрдоган руководит уже 22 года.

Хотя власти временно запретили протесты, а полиция перекрыла некоторые улицы города, около 100 человек собрались у полицейского участка, куда доставили Имамоглу, и скандировали: "Настанет день, когда ПСР (Партия справедливости и развития Эрдогана) призовут к ответу".

Планируются также более масштабные акции протеста, поскольку власти планируют отстранение от должности нескольких избранных оппозиционных мэров и заключение в тюрьму лидера националистической партии.

Также сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией.

İstanbul Üniversitesi’ndeki yürüyüşte öğrenci seli polis barikatını böyle aştı!https://t.co/MYXuZcOj5z pic.twitter.com/UgcWd1xaQq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 19, 2025

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54-летний Имамоглу, который опережает Эрдогана в некоторых опросах общественного мнения, должен был быть назван официальным кандидатом в президенты от Республиканской народной партии

Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озел призвал оппозицию к единству и заявил, что его партия в любом случае выберет Имамоглу кандидатом на пост президента.

"Турция переживает переворот против следующего президента. Мы сталкиваемся с попыткой переворота", - сказал Озель.

В прошлом году Эрдоган потерпел самое крупное поражение на муниципальных выборах, когда партия Имамоглу получила крупнейшие города Турции и победила его правящую Партию справедливости и развития (ПСР) в ее бывших опорных пунктах.