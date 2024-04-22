RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции представили корабельную пушку собственного производства (видео)

Иллюстративное фото: В Турции представили корабельную пушку собственного производства (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Турции представили корабельную пушку собственного производства. Ее уже поставили на корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Турции в социальной сети Twitter.

Министерство национальной обороны сообщило, что они несут ответственность за проектирование и производительность. Пушка уже установлена на корабль TCG AKHİSAR (P-1220)

"Наша первая 76/62-мм национальная военно-морская пушка  была установлена ​​на TCG AKHİSAR (P-1220) и подготовлена ​​к портовым и морским испытаниям", - сообщили в министерстве.

По словам представителей Минобороны, производством занимались разработанная совместно с командованием Стамбульских верфей под руководством Генерального управления верфей и акционерного общество машиностроения и химической промышленности (MKE AŞ).

В сети появилось видео установки пушки.

Ранее мы писали, что в Турции испытали новую крылатую ракету компании Baykar.

К слову, в Турции заявили о необходимости поиска "альтернатив" для окончания войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция