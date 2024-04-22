В Турции представили корабельную пушку собственного производства (видео)

Министерство национальной обороны сообщило, что они несут ответственность за проектирование и производительность. Пушка уже установлена на корабль TCG AKHİSAR (P-1220)

"Наша первая 76/62-мм национальная военно-морская пушка была установлена ​​на TCG AKHİSAR (P-1220) и подготовлена ​​к портовым и морским испытаниям", - сообщили в министерстве.

По словам представителей Минобороны, производством занимались разработанная совместно с командованием Стамбульских верфей под руководством Генерального управления верфей и акционерного общество машиностроения и химической промышленности (MKE AŞ).

В сети появилось видео установки пушки.