В Турции похвастались, как помешали России и Ирану воспрепятствовать восстанию в Сирии

Турция якобы уговорила Россию и Иран не поддерживать сирийского диктатора Башара Асада во время последнего восстания. Поэтому его режим был свергнут.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

По словам Фидана, последние 2-3 года режим Асада был очень слаб. И после начала восстания приоритетной задачей было не допустить вмешательства в ситуацию России.

"Приезжал министр иностранных дел Ирана, мы встречались с россиянами и иранцами в Дохе и обсуждали некоторые вопросы. Если бы режим был поддержан, все могло бы быть очень кроваво. Россияне и иранцы поняли, что продолжать это бессмысленно, в определенный момент они также сделали телефонный звонок, и Асад ушел в тот же вечер", - заверяет глава МИД Турции.

Он похвастался, что Турция проложила путь к тому, чтобы восстание в Сирии "было бескровным".