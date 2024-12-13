У Туреччині похвалилися, як завадили Росії та Ірану перешкодити повстанню в Сирії

Туреччина нібито вмовила Росію та Іран не підтримувати сирійського диктатора Башара Асада під час останнього повстання. Тому його режим було повалено.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

За словами Фідана, останні 2-3 роки режим Асада був дуже слабким. І після початку повстання пріоритетним завданням було не допустити втручання в ситуацію Росії.

"Приїжджав міністр закордонних справ Ірану, ми зустрічалися з росіянами та іранцями в Досі й обговорювали деякі питання. Якби режим був підтриманий, все могло б бути дуже криваво. Росіяни та іранці зрозуміли, що продовжувати це безглуздо, у певний момент вони також зробили телефонний дзвінок, і Асад пішов того самого вечора", - запевняє очільник МЗС Туреччини.

Він похвалився, що Туреччина проклала шлях до того, щоб повстання в Сирії "було безкровним".