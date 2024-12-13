У Туреччині похвалилися, як завадили Росії та Ірану перешкодити повстанню в Сирії
Туреччина нібито вмовила Росію та Іран не підтримувати сирійського диктатора Башара Асада під час останнього повстання. Тому його режим було повалено.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.
За словами Фідана, останні 2-3 роки режим Асада був дуже слабким. І після початку повстання пріоритетним завданням було не допустити втручання в ситуацію Росії.
"Приїжджав міністр закордонних справ Ірану, ми зустрічалися з росіянами та іранцями в Досі й обговорювали деякі питання. Якби режим був підтриманий, все могло б бути дуже криваво. Росіяни та іранці зрозуміли, що продовжувати це безглуздо, у певний момент вони також зробили телефонний дзвінок, і Асад пішов того самого вечора", - запевняє очільник МЗС Туреччини.
Він похвалився, що Туреччина проклала шлях до того, щоб повстання в Сирії "було безкровним".
Росія - союзник Асада
Нагадаємо, Росія підтримувала режим Башара Асада в Сирії, оскільки так вона задовольняла низку своїх інтересів. Зокрема, у Москви на території Сирії була єдина морська база на Середземному морі.
Також, як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політичний експерт Тарас Загородній, Росія за допомогою присутності в Сирії могла створювати нестабільність на Близькому Сході і, таким чином, викликати ріст цін на нафту.
При цьому Туреччині було вигідне падіння режиму Асада, країна відкрито підтримувала повстанців з організації "Хаят Тахрір аш-Шам". Більш детально про інтереси Туреччини в Сирії розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна головний редактор "Лучшее Радио" Цві Зільбер.
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