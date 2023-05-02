В Турции оценили вероятность второго тура выборов президента

Вероятность того, что выборы в Турции завершатся в первом туре, составляет менее 50%, голоса Реджепа Тайипа Эрдогана и его основного конкурента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу близки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.
компанией Optimar приняли около 3 тысяч человек в период с 25 по 28 апреля.
При этом, согласно статистики, как говорится в статье,
Как сообщалось, турецкий оппозиционер Кемаль Кылычдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая.
При этом действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов может потерять большинство в парламенте.
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