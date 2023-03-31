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Переговоры возможны только после того, как РФ без боя выведет войска из Украины, - Зеленский

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Пятница 31 марта 2023 21:56
Переговоры возможны только после того, как РФ без боя выведет войска из Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Начало дипломатических переговоров и фиксация окончания войны могут быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции по результатам Бучанского саммита.

"Да, конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, там, где будут порядочные сидеть государства, и представитель Российской Федерации, мне очень сложно, кто к тому времени будет представителем России, который без боя сначала выведет все войска из нашей территории, тогда начинается дипломатический формат", - сказал Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что если Украина "силой будет выбивать их (россиян - ред.) всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом", поскольку будут большие потери.

"Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы, такими, кому не жмут руки. Вот и все", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также напомнил, что ранее предложил "формулу мира", где есть "совершенно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны, потому что мы хотим мира".

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов заявили, что Украина не исключает идею переговоров с Россией, но диалог невозможен с российским диктатором Владимиром Путиным.

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