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Возможны ли переговоры Украины с Россией и какие есть условия: ответ Данилова и Кулебы

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Киев, Среда 22 марта 2023 21:38
Возможны ли переговоры Украины с Россией и какие есть условия: ответ Данилова и Кулебы Фото: в Украине ответили, возможны ли переговоры с Россией (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Украина не отбрасывает идею переговоров с Россией, но диалог невозможен с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Politico заявили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что сейчас переговоры с Путиным даже сложно представить после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля.

По его словам, Путин должен был предстать перед судом еще в 2014 году за сбитый в малайзийский пассажирский самолет MH17.

"Сейчас 2023 год, а этот ублюдок до сих пор не несет никакой ответственности. Теперь мы должны с ним разговаривать после того, как он убил 500 наших собственных детей? Что это за мир, в котором мы живем?", - отметил Данилов.

В то же время Кулеба рассказал, что еще задолго до ордера на арест Украина была уверена в бессмысленности диалога с российским диктатором, поскольку все предыдущие подобные попытки оказались провальными. Он напомнил о решении СНБО, которое на официальном уровне запретило переговоры с Путиным.

"Путин игнорирует все, все, чего он хочет, - это больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев и больше захваченных украинских земель. Как можно справиться с таким злом? Его нужно подавить силой", - добавил глава МИД.

Министр уточнил, что Украина в целом допускает переговоры со страной-агрессором.

Напомним, ранее стало известно, что Путин цинично заявил о готовности России к переговорам на встрече с главой Китая Си Цзиньпином.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Алексей Данилов
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