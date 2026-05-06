Турция значительно повысила цены на виды на жительство для россиян

Стоимость оформления вида на жительство для россиян в Турции значительно возросла. Сейчас вид сроком на один год поднялся в цене до более 620 долларов вместо 44 долларов ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

"Турция резко повысила стоимость оформления вида на жительство для граждан России, что стало очередным усилением ограничений для россиян за рубежом после начала полномасштабной войны против Украины", - говорится в сообщении СВРУ.

Двухлетнее разрешение теперь стоит около 1284 доллара против прежних 144 долларов.

Сообщается, что новые суммы уже отображаются в анкетах заявителей. Плата состоит из двух частей: стоимость пластиковой карты и основной сбор за само разрешение. Для детей цена остается ниже примерно на четверть.

По данным разведки, по состоянию на апрель в Турции находятся более 74 тысяч россиян с видом на жительство. При этом за прошлый год страну покинули более 11% граждан РФ, которые там проживали.

Для сравнения, в январе 2023 года количество россиян с различными типами видов на жительство превышало 154 тысячи - это был самый большой показатель среди иностранцев, отметили в разведке.

Также сообщается, что ужесточение финансовых условий в Турции происходит на фоне более широкой тенденции: ряд европейских государств уже ограничили доступ россиян к проживанию.

В частности Литва, Латвия и Чехия приостановили первичную выдачу видов на жительство для граждан РФ. В 2026 году к этому перечню присоединилась Мальта, которая остановила рассмотрение новых заявок от россиян и белорусов.

Во многих странах россияне все чаще сталкиваются с финансовыми, административными и политическими барьерами, что отражает негативное отношение к ним на международном уровне.

Как отметили в СВРУ, такие шаги являются частью общей политики ограничения присутствия российских граждан за рубежом после начала агрессии против Украины.