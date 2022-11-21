Турция подверглась ракетным ударам: есть погибшие

Курдская вооруженная организация YPG нанесла ракетные удары по югу Турции. Вследствие обстрелов погибли три человека, еще шестеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Обстрел приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп велся с севера Сирии.

По информации турецких властей, курдские ополченцы выпустили по району Каркамыш 5 ракет.

По некоторым данным, взрывы произошли на территории здания одного из лицеев. Кроме того зафиксированы попадания в два жилых дома.

Еще один снаряд попал в фуру.

На фоне ракетной атаки президент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части.