Турция подверглась ракетным ударам: есть погибшие
Курдская вооруженная организация YPG нанесла ракетные удары по югу Турции. Вследствие обстрелов погибли три человека, еще шестеро ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Обстрел приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп велся с севера Сирии.
По информации турецких властей, курдские ополченцы выпустили по району Каркамыш 5 ракет.
По некоторым данным, взрывы произошли на территории здания одного из лицеев. Кроме того зафиксированы попадания в два жилых дома.
Еще один снаряд попал в фуру.
На фоне ракетной атаки президент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части.
Напомним, вчера министерство национальной обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и севере Ирака и авиаударам по базам курдской вооруженной организации YPG.
Как известно Турция начала операцию "Коготь-меч после взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.
Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.
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