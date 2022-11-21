Туреччина зазнала ракетних ударів: є загиблі
Курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по півдні Туреччини. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Обстріл прикордонного району Каркамиш провінції Газіантеп провадився з півночі Сирії.
За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет.
За деякими даними, вибухи сталися на території одного з ліцеїв. Крім того зафіксовано потрапляння до двох житлових будинків.
Ще один снаряд потрапив у фуру.
На тлі ракетної атаки президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.
Нагадаємо, вчора міністерство національної оборони Туреччини оголосило про проведення повітряної операції на півночі Сирії та півночі Іраку та авіаударах по базах курдської збройної організації YPG.
Як відомо Туреччина розпочала операцію "Кіготь-меч після вибуху 13 листопада на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 людина була поранена.
Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.
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