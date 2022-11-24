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Турция заявила, что в ходе операции в Сирии и Ираке уже уничтожила сотни террористов

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Четверг 24 ноября 2022 06:35
Турция заявила, что в ходе операции в Сирии и Ираке уже уничтожила сотни террористов Фото: Турция заявила, что в ходе операции в Сирии и Ираке уже уничтожила сотни террористов (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Олег Васкив

Турецкие военные в рамках операции "Коготь-меч", начатой 20 ноября на севере Сирии и Ирака, уничтожили уже более 250 террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства обороны Турции.

Глава ведомства Хулуси Акар рассказал, что за 3 суток поражен 471 объект, а также ликвидировано 254 боевика.

"Операция "Коготь-меч" продолжается. Она является самой масштабной и эффективной воздушной операцией за последний период", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 20 ноября министерство обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG.

США уже отреагировали на проведение Турцией операции против курдов. Вашингтон призвал к деэскалации в Сирии.

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