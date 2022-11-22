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США выступили за деэскалацию в Сирии после ударов Турции

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Вашингтон, Вторник 22 ноября 2022 04:53
США выступили за деэскалацию в Сирии после ударов Турции Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США отреагировали на проведение Турцией операции против курдов. Вашингтон призвал к деэскалации в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Госдеп также выступает против нескоординированных военных действий в Ираке.

"США выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели - разгрома ИГИЛ. Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 20 ноября Министерство национальной обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и севере Ирака и авиаударам по базам курдской вооруженной организации YPG.

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