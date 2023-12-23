Турция нанесла авиаудары по целям в Ираке и Сирии после гибели 12 солдат

Турецкая военная авиация сегодня, 23 декабря, нанесла удары на севере Ирака и Сирии, в результате чего были уничтожены 29 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической. Атаки произошли после убийства 12 турецких солдат за последние дни на севере Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции .

В турецком оборонном ведомстве уточнили, что в ходе проведения операций в этих двух странах авиаудары наносились по базам, укрытиям и нефтяным объектам, которые могли использоваться представителями РПК.

Операции проводились на севере Ирака и Сирии в субботу вечером.

Что предшествовало

Вчера, 22 декабря, Министерство национальной обороны Турции заявило о нападении на военнослужащих на севере Ирака, в результате чего погибли трое и были ранены четверо солдат.

В Минобороны Турции рассказали, что атаку на военных совершили представители "сепаратистской террористической организации на севере Ирака".

Позже 23 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответ на такую атаку и отметил, что более десяти террористов уже нейтрализованы.

В результате нападения на севере Ирака погибли трое военнослужащих ВС Турции, еще четверо ранены.

Турецкие операции в Ираке и Сирии

Напомним, еще прошлой зимой министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч") на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевиков, а также уничтожила укрытия, склады с оружием и штабы.

Эта операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.

Тогда Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.

Напомним также, что Турция регулярно наносит авиаудары в соседнем Ираке в рамках своего наступления против базирующихся там боевиков РПК.