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Готова ли Турция подписать Drone Deal с Украиной: ответ посла

10:16 03.09.2026 Чт
2 мин
У Анкары есть свои требования
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Готова ли Турция подписать Drone Deal с Украиной: ответ посла Фото: посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)
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Турция не против подписать Drone Deal с Украиной, однако продолжает искать максимально выгодный формат.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По его словам, Анкара действительно рассматривает такую возможность, хотя финального решения до сих пор не приняла.

На этом фоне Джелял напомнил, что Украина и Турция могут реализовывать совместные проекты на рынках третьих стран.

Как известно, Анкара максимально активна на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии - в частности в Индонезии, Малайзии и Пакистане - а также в Африке.

"У нее там очень хорошие наработки. У нас есть сотрудничество по авиадвигателям с компанией Baykar. И я уверен, что этот рынок нам не стоит терять. Они разрабатывают собственные авиадвигатели", - отметил Джелял.

Несмотря на это, важно понимать, что речь не идет о вопросе ближайшей перспективы.

Посол обратил внимание на то, что авиационный двигатель - очень сложный продукт. Фактически это означает, что Киев и Анкара могут долго и плодотворно работать вместе, а объемы сотрудничества могут увеличиваться.

"Потому что это не просто коммерция. Оборонно-промышленное сотрудничество - это важная часть политической и стратегической повестки дня между нашими странами", - подытожил Джелял.

Кстати, посол объяснил, кто именно мешает Турции способствовать возвращению украинцев из российского плена.

Также стало известно, что Анкара обеспокоена паузой в переговорах между Киевом и Москвой.

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