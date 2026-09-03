Готова ли Турция подписать Drone Deal с Украиной: ответ посла
Турция не против подписать Drone Deal с Украиной, однако продолжает искать максимально выгодный формат.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.
По его словам, Анкара действительно рассматривает такую возможность, хотя финального решения до сих пор не приняла.
На этом фоне Джелял напомнил, что Украина и Турция могут реализовывать совместные проекты на рынках третьих стран.
Как известно, Анкара максимально активна на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии - в частности в Индонезии, Малайзии и Пакистане - а также в Африке.
"У нее там очень хорошие наработки. У нас есть сотрудничество по авиадвигателям с компанией Baykar. И я уверен, что этот рынок нам не стоит терять. Они разрабатывают собственные авиадвигатели", - отметил Джелял.
Несмотря на это, важно понимать, что речь не идет о вопросе ближайшей перспективы.
Посол обратил внимание на то, что авиационный двигатель - очень сложный продукт. Фактически это означает, что Киев и Анкара могут долго и плодотворно работать вместе, а объемы сотрудничества могут увеличиваться.
"Потому что это не просто коммерция. Оборонно-промышленное сотрудничество - это важная часть политической и стратегической повестки дня между нашими странами", - подытожил Джелял.
Кстати, посол объяснил, кто именно мешает Турции способствовать возвращению украинцев из российского плена.
Также стало известно, что Анкара обеспокоена паузой в переговорах между Киевом и Москвой.