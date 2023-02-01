Турция закроет аэропорты для авиакомпаний РФ и Беларуси, летающих на Boeing

Турция предупреждает о закрытии аэропортов для российских и белорусских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты американского производства Boeing.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Авиаторщина".
К примеру, крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş сообщил, что может полностью прекратить работу со 170 лайнерами перевозчиков из РФ, попавшими под экспортные санкции США. Из-за ограничений, запрещающих заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за границей, Havaş посоветовала этим авиакомпаниям летать в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства. Такие самолеты не подпадают под санкции и могут обслуживаться в аэропортах.
Ряд российских авиакомпаний получили письма от Havaş еще в конце декабря. В документах говорится, что под запрет могут попасть "некоторые или все рейсы", совершаемые в Турцию.
Havaş намекает, что решение принято под давлением Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Ведомство предупредило турецких чиновников, что тем могут угрожать тюремные сроки и штрафы, а турецкой экономике - потеря экспортных привилегий, если Анкара будет предоставлять услуги по поставке запчастей и заправке самолетов американского производства российских и белорусских авиакомпаний, подвергшихся экспортным ограничениям США.
В этой связи Havaş решила провести комплексную проверку, чтобы выявить риски и последствия для своего бизнеса и заинтересованных сторон.
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