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В еще одном городе Польши появилась точка обмена водительских прав

Новина українською →
Краков, Среда 30 ноября 2022 23:30
В еще одном городе Польши появилась точка обмена водительских прав Фото: Украинцы получили возможность обменять права в Кракове (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Теперь украинцы в польском Кракове смогут обменять водительские права. Это уже третий город Польши, где это стало возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный сервисный центр МВД Украины.

Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины предоставление услуги обмена водительского удостоверения, выданного в Украине отныне и в Кракове. За первый день услугой успели воспользоваться уже 4 украинца.

Услугу обмена удостоверения можно получить:

  • в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
  • когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);
  • в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).

Записаться на обмен можно онлайн – через электронную очередь или в порядке "живой" очереди. Важно, что услуга обмена предоставляется только лично, только при наличии физического документа.

Для получения услуги необходим следующий пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • удостоверение водителя, подлежащего обмену.

График ГП "Документ" в Кракове, по которому можно обменять водительское удостоверение:

  • Вторник - пятница с 10:00 до 17:00,
  • Суббота с 10:00 до 15:30,
  • Воскресенье - понедельник: - выходные дни.

Напомним, другие два адреса в Польше, где можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения:

  • Варшава, 02-222, Иерусалимская аллея, 179 (ТРЦ "Blue City"),
  • Гданьск, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm").

За весь период предоставления такой услуги в Польше по состоянию на 27 ноября уже обменяно 1372 водительских удостоверений.

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