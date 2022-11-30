В еще одном городе Польши появилась точка обмена водительских прав
Теперь украинцы в польском Кракове смогут обменять водительские права. Это уже третий город Польши, где это стало возможным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный сервисный центр МВД Украины.
Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины предоставление услуги обмена водительского удостоверения, выданного в Украине отныне и в Кракове. За первый день услугой успели воспользоваться уже 4 украинца.
Услугу обмена удостоверения можно получить:
- в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо сменило фамилию, имя, отчество или пол);
- когда истек срок действия (актуально преимущественно для водительских прав, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);
- в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются).
Записаться на обмен можно онлайн – через электронную очередь или в порядке "живой" очереди. Важно, что услуга обмена предоставляется только лично, только при наличии физического документа.
Для получения услуги необходим следующий пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- удостоверение водителя, подлежащего обмену.
График ГП "Документ" в Кракове, по которому можно обменять водительское удостоверение:
- Вторник - пятница с 10:00 до 17:00,
- Суббота с 10:00 до 15:30,
- Воскресенье - понедельник: - выходные дни.
Напомним, другие два адреса в Польше, где можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения:
- Варшава, 02-222, Иерусалимская аллея, 179 (ТРЦ "Blue City"),
- Гданьск, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm").
За весь период предоставления такой услуги в Польше по состоянию на 27 ноября уже обменяно 1372 водительских удостоверений.
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