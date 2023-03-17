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Первые санкции. В Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты

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Пятница 17 марта 2023 11:01
Первые санкции. В Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолеты Фото: Самолет "Аэрофлота" в аэропорту Стамбула (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Турции применили первые санкционные меры к российским самолетам. С 14 марта в аэропортах страны запретили заправку и обслуживание ряда авиалайнеров, произведенным в США.

Услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов из России и Белоруси, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на airporthaber.com.

Отмечается, что по решению Министерства таможни и торговли, в Турции запрещены поставки топлива и сопутствующие услуги российским самолетам.

После нападения России на Украину это первое санкционное решение Турции в отношении эмбарго, наложенного на Россию во всем мире.

С 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российским и белорусским контролем. Также турецким авиакомпаниям запрещено покупать топливо у российских нефтяных компаний под санкциями ("Газпром" и "Лукойл")

Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов, произведенных в любой стране и содержащих более 25% комплектующих американского происхождения, если они направляются в Россию и Беларусь.

Первые санкции. В Турции запретили заправлять и обслуживать российские самолетыФото: Boeing авиакомпании S7 Airlines (wikimedia.org)

Решение принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности по экспортной практике Министерства торговли США.

В турецкий список запрещенных для обслуживания самолетов попали 4 десятка бортов, среди них: 15 лайнеров "Аэрофлота" (четырнадцать Boeing-737 и один Boeing-767); "Россия", S7 Airlines, UTair, Yamal.

Напомним, мы писали, что в России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам.

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