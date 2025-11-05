Турция ведет переговоры с РФ о продлении соглашений по поставкам газа, - Bloomberg

Турция и российский "Газпром" ведут переговоры о продлении двух ключевых соглашений о поставках газа по трубопроводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, контракты между российским газовым гигантом "Газпром" и турецкой государственной компанией Botas на поставку до 21,75 миллиарда кубометров газа в год истекают 31 декабря 2025 года.

Стороны обсуждают сохранение годовых объемов поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров.

Давление Вашингтона

Переговоры проходят на фоне растущего давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая пытается ограничить импорт энергоносителей из России. В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, после чего турецкие НПЗ начали сокращать импорт российской нефти.

Ранее Анкара отказывалась присоединяться к западным призывам уменьшить закупки российского газа, который поступает в страну в основном по долгосрочным контрактам через сеть трубопроводов.

Однако в сентябре Турция подписала несколько соглашений на поставку сжиженного природного газа, в том числе из США. С учетом роста собственной добычи из месторождений в Черном море, страна может получить избыточные объемы газа.

Газовый рынок и позиция Турции

Для "Газпрома" Турция остается одним из ключевых рынков после потери большей части европейских потребителей из-за полномасштабной войны России против Украины.

Именно это, как отмечает издание, дает Анкаре дополнительные рычаги для переговоров по снижению цены при возобновлении контрактов.

В 2024 году поставки "Газпрома" в Турцию составили около 21,6 миллиарда кубометров газа, что сделало страну вторым по объемам покупателем российского трубопроводного газа после Китая.

Исторически Турция остается четвертым по величине газовым рынком в Европе, который почти полностью зависит от импорта. Значительную долю импортируемого газа также обеспечивают Иран и Азербайджан.