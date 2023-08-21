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Турция и Венгрия заключили историческое соглашение по поставкам природного газа

Фото: Турция и Венгрия заключили историческое соглашение по поставкам природного газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 20 августа, Турция и Венгрия заключили историческое соглашение по экспорту природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турецкой газо- и нефтепроводной государственной компании BOTAŞ.

"Между BOTAŞ и венгерской государственной компанией MVM CEEnergy было подписано историческое соглашение об экспорте природного газа в соответствии со стратегическими целями нашей страны в области энергетики и реализации видения ключевой роли в сфере природного газа", - сообщили в компании.

Соглашение предусматривает начало поставки природного газа из Турции в Венгрию со следующего года.

В компании отметили, что это соглашение является первым по экспорту природного газа через трубопроводы в европейскую страну, которая не имеет границ с Турцией.

Кроме того, было договорено о развитии сотрудничества по использованию инфраструктуры СПГ Турции и хранилищ природного газа двух стран в рамках общих интересов.

Соглашение подписали генеральные директора компаний во время визита турецкой делегации во главе с президентом Турции в Венгрию.

Снабжение газа в Венгрию

Напомним, что соглашение о транзите российского газа через Украину истекает в 2024 году. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не собирается продлевать соглашение, обеспечивающее поставки российского природного газа в европейские страны через Украину.

В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Сербия готова увеличить поставки российского природного газа в Венгрию, если Украина не продлит соглашение о транзите газа в Россию.

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