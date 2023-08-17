Транзит российского газа через Украину. В Минэнерго ответили или продлят контракт

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в 2024 году. Однако Украина не будет вести переговоры по его продлению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Голосу Америки.

Он напомнил, что контрактом предусмотрен транзит Россией газа в Европу через территорию Украины. Однако его продолжение будет зависеть от того, сможет Европа обойтись без ресурсов РФ.

По словам Галущенко, Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией по поводу возможного продолжения транзита. Однако он надеется, что Европе удастся диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в газе из РФ.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", – сказал глава Минэнерго.

В то же время Москва может самостоятельно прекратить действие данного контракта в любой момент, поскольку РФ ведет непредсказуемую агрессивную политику.

"Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – заметил чиновник.

При этом Украина все же может играть ключевую роль в обеспечении стабильности на европейском рынке газа. По словам Галущенко, компании из Европы продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и эта тенденция будет расти.

"Я уверен, что в ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина - надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, это то, что Украина способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно", - подчеркнул он.

Прогноз цены

По данным НБУ, европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

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