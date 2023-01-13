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В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана. В МИД Турции вызвали посла Швеции

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Пятница 13 января 2023 01:01
В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана. В МИД Турции вызвали посла Швеции Фото: в МИД Турции вызвали посла Швеции из-за акции протеста (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана была подвешена вверх ногами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание того, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", - отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызывали в министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации "Комитет Рожавы". На ней чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подвесили вниз головой.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", - говорится в сообщении представителей "Комитета Рожавы" в Twitter.

Ранее представитель Эрдогана заявил, что процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

Также мы писали, что в Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.

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