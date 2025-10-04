ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Швейцария инвестирует в новые оборонные системы на фоне беспилотных провокаций в Европе

Швейцария, Суббота 04 октября 2025 07:25
UA EN RU
Швейцария инвестирует в новые оборонные системы на фоне беспилотных провокаций в Европе Иллюстративное фото: Швейцария (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Аэропорт Цюриха готовится к возможным провокациям с использованием дронов, а швейцарская армия усиливает систему защиты после роста количества инцидентов в воздушном пространстве Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.

Военное командование Швейцарии поручило Федеральному ведомству вооружений (Armasuisse) закупку новых систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Как отметили в пятницу, 3 октября, в Группе обороны, новые технологии будут использоваться для защиты военных подразделений, инфраструктуры и оборудования.

Мобильная оборона от дронов

Системы, которые планируют закупить, будут полумобильными, что позволит применять их не только в военных операциях, но и в миротворческих миссиях или по запросу гражданской власти - например, во время крупных мероприятий или в аэропортах.

Прошлым летом армия уже провела полевые испытания технологий, чтобы протестировать эффективность систем в реальных условиях. Решение о закупке принято на основе полученных результатов и в ответ на рост количества инцидентов с участием мини-дронов.

"Необходимы эффективные средства борьбы с вражескими мини-дронами. Они уже не являются лишь разведывательным инструментом, а могут представлять серьезную угрозу", - отметили в Группе обороны.

Инциденты над военными базами и аэропортами

По словам представителя армии, в этом году несколько раз были зафиксированы мини-дроны над военными территориями и во время учений. Детали и количество инцидентов не разглашаются из соображений безопасности.

Также сообщалось о случаях появления беспилотников в воздушном пространстве над аэропортом Цюриха, что подчеркивает необходимость усиления контроля и реагирования.

Инвестиции в технологии будущего

Параллельно с оборонными системами Швейцария инвестирует значительные средства в развитие собственных беспилотных технологий. Armasuisse уже заключило рамочные соглашения с тремя поставщиками на закупку мини-дронов общей стоимостью до 108 миллионов швейцарских франков.

Первые системы были закуплены еще в 2019 году для тестирования, и теперь их использование будет масштабировано на другие подразделения армии.

"Мини-дроны значительно улучшают разведывательные возможности армии: они обеспечивают наблюдение, сбор данных, помогают в выявлении угроз и используются в учебных целях", - говорится в официальном заявлении.

Отметим, что рост активности дронов в Европе, в частности в контексте гибридных угроз и шпионажа, побуждает многие страны модернизировать свою систему ПВО и киберзащиты. Швейцария, несмотря на нейтральный статус, активно адаптирует свою оборонную стратегию к новым технологическим вызовам.

Напомним, международный аэропорт Мюнхена уже вторую ночь подряд останавливает работу из-за зафиксированных дронов возле взлетно-посадочных полос, что повлекло значительные задержки и перенаправление многочисленных рейсов.

Кроме того, в аэропорту норвежского города Бреннейсунд вечером 30 сентября заметили неизвестный дрон.

На фоне этих случаев в Европе нарастает дискуссия о безопасности неба. Есть определенная волна критики в адрес руководства Евросоюза, сопровождаясь требованиями принять более жесткие меры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Аэропорт Дрони
Новости
В Ленинградской области России работает ПВО: город Кириши атакуют неизвестные БпЛА
В Ленинградской области России работает ПВО: город Кириши атакуют неизвестные БпЛА
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным