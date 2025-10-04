Швейцария инвестирует в новые оборонные системы на фоне беспилотных провокаций в Европе

Аэропорт Цюриха готовится к возможным провокациям с использованием дронов, а швейцарская армия усиливает систему защиты после роста количества инцидентов в воздушном пространстве Европы.

Военное командование Швейцарии поручило Федеральному ведомству вооружений (Armasuisse) закупку новых систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Как отметили в пятницу, 3 октября, в Группе обороны, новые технологии будут использоваться для защиты военных подразделений, инфраструктуры и оборудования.

Мобильная оборона от дронов

Системы, которые планируют закупить, будут полумобильными, что позволит применять их не только в военных операциях, но и в миротворческих миссиях или по запросу гражданской власти - например, во время крупных мероприятий или в аэропортах.

Прошлым летом армия уже провела полевые испытания технологий, чтобы протестировать эффективность систем в реальных условиях. Решение о закупке принято на основе полученных результатов и в ответ на рост количества инцидентов с участием мини-дронов.

"Необходимы эффективные средства борьбы с вражескими мини-дронами. Они уже не являются лишь разведывательным инструментом, а могут представлять серьезную угрозу", - отметили в Группе обороны.

Инциденты над военными базами и аэропортами

По словам представителя армии, в этом году несколько раз были зафиксированы мини-дроны над военными территориями и во время учений. Детали и количество инцидентов не разглашаются из соображений безопасности.

Также сообщалось о случаях появления беспилотников в воздушном пространстве над аэропортом Цюриха, что подчеркивает необходимость усиления контроля и реагирования.

Инвестиции в технологии будущего

Параллельно с оборонными системами Швейцария инвестирует значительные средства в развитие собственных беспилотных технологий. Armasuisse уже заключило рамочные соглашения с тремя поставщиками на закупку мини-дронов общей стоимостью до 108 миллионов швейцарских франков.

Первые системы были закуплены еще в 2019 году для тестирования, и теперь их использование будет масштабировано на другие подразделения армии.

"Мини-дроны значительно улучшают разведывательные возможности армии: они обеспечивают наблюдение, сбор данных, помогают в выявлении угроз и используются в учебных целях", - говорится в официальном заявлении.

Отметим, что рост активности дронов в Европе, в частности в контексте гибридных угроз и шпионажа, побуждает многие страны модернизировать свою систему ПВО и киберзащиты. Швейцария, несмотря на нейтральный статус, активно адаптирует свою оборонную стратегию к новым технологическим вызовам.