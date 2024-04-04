Блинкен пригрозил Израилю изменением политики США: в чем причина
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может изменить свою политику по отношению к Израилю. Причиной является гуманитарная ситуация и увеличения жертв среди гражданских в Секторе Газа, где ЦАХАЛ продолжает операцию против ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам американского чиновника, если Вашингтон не увидит изменений в политике Израиля по защите гражданского населения в Газе, то "произойдут изменения в нашей собственной политике".
Соответствующее заявление Блинкена сегодня, 4 апреля, прозвучало после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как пишет CNN, это может быть "самым четким свидетельством" того, что администрация американского президента в отношениях с правительством Израиля "теряет терпение на фоне огромных гуманитарных жертв".
Как отметил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, ужасное нападение на представителей гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) "было не первым подобным инцидентом", и случай "должен быть последним".
Госсекретарь США сказал, что "возмущен" смертью семи миссионеров WCK и "решительно осудил" это.
Он также описал неоднократные попытки правительства Израиля по уменьшению ущерба гражданскому населению.
"Результаты на местах крайне недостаточны и неприемлемы", - отметил Блинкен.
Атака на гумконвой WCK и реакция Запада
Ранее сообщалось, что 2 апреля в Секторе Газа израильские военные атаковали ракетами из беспилотника колонну гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen), обеспечивающую питанием пострадавших от стихийных бедствий.
Израильский БПЛА трижды попал ракетами по нескольким автомобилям организации. В результате инцидента погибли семь работников гуманитарной миссии из разных стран мира.
Как рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), трагедия произошла из-за "ложной идентификации": оператор дрона подумал, что к колонне присоединился террорист ХАМАС.
В частности, среди жертв инцидента были три гражданина Великобритании. Премьер страны Риши Сунак заявил, что шокирован инцидентом, и требует всестороннего расследования трагедии. Добавим, вчера президент США Джо Байден резко высказался об этой атаке на миссионеров, и заявил, что Израиль не сделал достаточно для защиты гражданского населения в Секторе Газа.
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