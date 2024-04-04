Блинкен пригрозил Израилю изменением политики США: в чем причина

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может изменить свою политику по отношению к Израилю. Причиной является гуманитарная ситуация и увеличения жертв среди гражданских в Секторе Газа, где ЦАХАЛ продолжает операцию против ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американского чиновника, если Вашингтон не увидит изменений в политике Израиля по защите гражданского населения в Газе, то "произойдут изменения в нашей собственной политике".

Соответствующее заявление Блинкена сегодня, 4 апреля, прозвучало после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как пишет CNN, это может быть "самым четким свидетельством" того, что администрация американского президента в отношениях с правительством Израиля "теряет терпение на фоне огромных гуманитарных жертв".

Как отметил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, ужасное нападение на представителей гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) "было не первым подобным инцидентом", и случай "должен быть последним".

Госсекретарь США сказал, что "возмущен" смертью семи миссионеров WCK и "решительно осудил" это.

Он также описал неоднократные попытки правительства Израиля по уменьшению ущерба гражданскому населению.

"Результаты на местах крайне недостаточны и неприемлемы", - отметил Блинкен.