Турция назначила посла в Израиле после возобновления дипломатических отношений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Отметим, что дипломатические отношения между Израилем и Турцией были фактически разорваны еще в 2010 году. Это произошло из-за попытки шести судов, на которых находились турецкие активисты, прорвать морскую блокаду Сектора Газа.

Торунлар занимал должность генерального консула Турции в Израиле в период с 2010 по 2013 год.

При этом страны договорились о полном возобновлении дипломатических отношений только в августе 2022 года. Тогда Анкара и Иерусалим договорились вернуть своих послов и генконсулов.

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