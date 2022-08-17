Ізраїль і Туреччина повноцінно відновлюють дипломатичні відносини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда.

"Після домовленостей, досягнутих під час візиту прем'єр-міністра Яіра Лапіда в Анкару з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу і розмови прем'єр-міністра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також позитивних зрушень в ізраїльсько-турецьких відносинах , дві країни вирішили відновити дипломатичні відносини в повному обсязі", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що Ізраїль і Туреччина вирішили повернути своїх послів і генеральних консулів.

"Відновлення відносин з Туреччиною є важливою цінністю для регіональної стабільності і дуже важливою економічною новиною для громадян Ізраїлю. Ми будемо продовжувати зміцнювати позиції Ізраїлю в світі", - підкреслив Лапід.

Варто зауважити, що дипломатичні відносини між Ізраїлем і Туреччиною були фактично розірвані ще в 2010 році. Тоді шість суден, на яких знаходилися турецькі активісти, намагалися прорвати морську блокаду сектора Гази Ізраїлем, але їх зупинив ізраїльський спецназ. Дев'ятеро турків були вбиті, ще 40 - постраждали.

У 2016 році країни домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин, але повною мірою їх відновили тільки зараз.