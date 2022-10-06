UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина призначила посла в Ізраїлі після відновлення дипломатичних відносин

Фото: Туреччина призначила посла в Ізраїлі після поновлення дипломатичних відносин (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Указом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана послом країни в Ізраїлі був призначений Шакір Озкан Торунлар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Торунлар обіймав посаду генерального консула Туреччини в Ізраїлі в період з 2010 до 2013 року.

Зазначимо, що дипломатичні відносини між Ізраїлем та Туреччиною були фактично розірвані ще 2010 року. Це сталося через спробу шести суден, на яких перебували турецькі активісти, прорвати морську блокаду Сектору Газа.

При цьому країни домовилися про повне відновлення дипломатичних відносин лише у серпні 2022 року. Тоді Анкара та Єрусалим домовилися повернути своїх послів та генконсулів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльТурция