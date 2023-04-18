Турция планирует сделать Стамбул устойчивым к землетрясениям

Власти Турции собираются сделать Стамбул устойчивым к землетрясениям. В частности, планируется расселение 1,5 млн человек в более безопасные районы города.

Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум, передает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

По его словам, в первую очередь будут проводить работы в зоне землетрясения на востоке страны, но параллельно будут продолжаться процессы по обеспечению Стамбула в случае будущих стихийных бедствий.

"Будет проведена значительная трансформация Стамбула в 1,5 миллиона человек, из которых 500 тысяч будут расселены в Анатолии, 500 тысяч - на европейской стороне и 500 тысяч - в Умрание", - сказал он.