Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter

Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter. Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Издание отметило, что Германия, длительно препятствовавшая продаже оружия и военного оборудования Турции, в последние дни смягчила свое отношение.
Заметим, что закупка Eurofighter считается наиболее правильным решением в период, пока на вооружение не поступит KAAN, который называют национальным боевым самолетом, и боевые самолеты F-16 Block 70.
Напомним, что на днях Германия одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции.
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