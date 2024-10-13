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Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter

Фото: истребитель Eurofighter (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter. Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Издание отметило, что Германия, длительно препятствовавшая продаже оружия и военного оборудования Турции, в последние дни смягчила свое отношение.

 

Заметим, что закупка Eurofighter считается наиболее правильным решением в период, пока на вооружение не поступит KAAN, который называют национальным боевым самолетом, и боевые самолеты F-16 Block 70.

Напомним, что на днях Германия одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции.

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Турция