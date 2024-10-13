Туреччина отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter

Зауважимо, що закупівля Eurofighter вважається найбільш слушним рішенням у період, поки на озброєння не надійде KAAN, який називають національним бойовим літаком, і бойові літаки F-16 Block 70.

Нагадаємо, що днями Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.

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