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Туреччина отримала "зелене світло" на закупівлю винищувачів Eurofighter

Фото: винищувач Eurofighter (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина отримала від Німеччини"зелене світло" на закупівлі винищувачів Eurofighter. Наразі для подальших перемовин до країни прибула технічна делегація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Видання зауважило, що Німеччина, яка тривалий час перешкоджала продажу зброї та військового обладнання Туреччині, останніми днями пом’якшила своє ставлення.

 

Зауважимо, що закупівля Eurofighter вважається найбільш слушним рішенням у період, поки на озброєння не надійде KAAN, який називають національним бойовим літаком, і бойові літаки F-16 Block 70.

Нагадаємо, що днями Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.

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Туреччина