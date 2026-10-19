RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Турция получит часть российского дизтоплива по соглашению Трампа и Путина

07:37 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Турция получит часть российского дизтоплива по соглашению США и России (Getty Images)

Турция получит часть дизельного горючего, которое Россия поставляет на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом. В Анкаре считают это соглашение важным для своей энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и интервью министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

"Россия в последние месяцы ограничивала экспорт дизтоплива, когда столкнулась с этой проблемой. Теперь они заключили соглашение по дизтопливу с Трампом... По результатам наших переговоров мы получим часть этого дизтоплива", - заявил Байрактар.

Сколько горючего достанется Турции и на каких условиях, министр не уточнил. Несколькими днями ранее, 16 октября, он принимал участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Турция зависит от импорта энергоносителей, в том числе из России, Ирана и Азербайджана. В то же время Анкара пытается диверсифицировать поставки, в частности, через соглашения с США.

Параллельно страна наращивает собственную добычу газа в Черном море. 17 октября Турция отправила туда первую плавучую платформу Osman Gazi, которая должна удвоить добычу на крупнейшем месторождении Сакарья – до 20 млн кубометров в сутки. Вторую платформу планируется запустить в начале 2028 года.

Соглашение по дизтопливу Трамп заключил с Москвой в начале октября. Минфин США открыл рынок для российского дизтоплива , сняв с него санкции до 7 апреля 2027 года. Соглашение резко раскритиковали Зеленский, европейские лидеры и часть республиканцев в Конгрессе, а в Украине его назвали нечестным.

Сам Трамп объясняет удорожание горючего ударами Украины по НПЗ и заявляет, что Зеленский сознательно бьет по российской переработке нефти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТурцияРоссийская ФедерацияНафта