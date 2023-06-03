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Турция направит спецотряд в Косово по просьбе НАТО

Фото: Турция направит спецотряд в Косово (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция направит отряд спецназовцев в Косово на фоне очередной эскалации. Операция пройдет по запросу НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

"После событий, произошедших в Косово, по запросу командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Kırklareli), ранее выделенный Силам НАТО для Косово (KFOR)", - говорится в сообщении.

Турецкие военные прибудут в базу Султана Мурата в Косово в период с 4 по 5 июня.

Что происходит в Косово

В конце мая между Косово и Сербией в очередной раз обострился конфликт из-за местных выборов. Этнические сербы, составляющие большинство местного населения севера Косово, проигнорировали выборы, поэтому мэрами были избраны кандидаты албанского происхождения.

На фоне этого вспыхнули новые массовые протесты, сопровождавшиеся столкновениями с правоохранителями. В Косово было направлено еще 700 миротворцев НАТО, а генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов послать больше.

Вчера президенты Сербии и Косово провели встречу, но это не привело к разрешению ситуации.

Подробные о новом конфликте в Косово и его причинах – читайте в материале РБК-Украина.

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