При участии Макрона и Шольца: президенты Сербии и Косово провели переговоры
После столкновений на севере Косово между этническими сербами и местной полицией президенты провели переговоры по урегулированию политического кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Османи и Вучич провели короткую встречу с участием канцлера Шольца и президента Макрона, 1 июня, на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.
Вучич заявил, что власти Косово должны отозвать "предсказуемых мэров" с севера и заявил, что косовские спецподразделения полиции находятся там незаконно.
"Сербия приложит все усилия для деэскалации ситуации, а это значит, что мы будем пытаться убедить сербов продвигаться спокойно и мирно", - отметил Вучич.
Османи заявила, что Белград пытается дестабилизировать Косово и вместе с тем выразила готовность провести новые выборы на севере при участии части сербов, если они будут инициированы законно.
Также, она обвиняла Вучича в поддержке преступных группировок на севере Косово.
Беспорядки на севере Косово, предшествовавшие переговорам
Десятки косовских сербов устроили митинги и пытались не допустить к исполнению своих обязанностей новых мэров-албанцев, избранных на последних выборах в муниципалитеты. Они заявили, что считают их нелегитимными.
В столкновениях пострадали 52 сербских протестующих и 30 миротворцев НАТО. Лидеры Франции и Германии потребовали от президентов Сербии Александра Вучича и Косово Вьоса Османи принять быстрые меры для уменьшения напряженности.
НАТО направило еще 700 миротворцев в Косово в ответ на кризис, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов послать больше.
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