Новый виток конфликта на Балканах. Почему Сербия и Косово опять на грани войны

Ситуация между Косово и Сербией в очередной раз обострилась. Митинги из-за результатов местных выборов на севере Косово переросли в массовые беспорядки. В столкновениях пострадали миротворцы НАТО. Сербская армия приведена в полную боеготовность.

РБК-Украина собрало все, что известно о конфликте между Косово и Сербией.

Что стало причиной эскалации

На севере Косово в апреле 2023 состоялись муниципальные выборы. Этнические сербы, которые составляют большинство местного населения региона, бойкотировали их. Явка составила около 3,5% избирателей, победу одержали мэры албанского происхождения.

Косовские сербы не смирились с результатами голосования и вышли на протесты. Они требуют, чтобы правительство отстранило мэров-албанцев и позволило создать автономное управление муниципалитетами.

С 26 мая демонстранты собирались у зданий местных администраций в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич. Для избежания массовых беспорядков на место прибыла полиция Косово, а отряды KFOR (Kosovo Force - миротворческая миссия под эгидой НАТО) заблокировали здания городских ратушей.

Однако 29 мая протестующие попытались прорваться через заграждения, из-за чего силовики применили слезоточивые гранаты и водометы.

В стычках пострадало более 80 человек, среди них 30 миротворцев НАТО (11 итальянских и 19 венгерских военных). Несколько пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больнице.

31 мая акции протеста продолжились, но без столкновений. В Лепосавиче митингующие установили флаги Сербии и устроили круглосуточное дежурство.

Сербы Косово анонсировали мирные акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Армия Сербии выдвинулась к границе с Косово

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в эскалации конфликта премьера Косово Альбина Курти, якобы из-за его желания "привести к кровопролитию целый регион и вызвать большой конфликт между сербами и НАТО". Вучич раскритиковал миротворцев Североатлантического Альянся за то, что они "не защитили сербов и не смогли предотвратить насилие".

Глава Сербии подписал указ о приведении армии в полную боеготовность и приказал войскам выдвигаться к границе с Косово, но также он обратился к сербам с призывом не вступать в конфликт с НАТО.

Кроме того Вучич сообщил, что собирается обсудить вопрос Косово во время встречи с европейскими лидерами в начале июня в Кишиневе.

Международная реакция

На фоне столкновений в Косово НАТО направило в регион еще 700 миротворцев, таким образом контингент международной миссии KFOR достигнет 4500 спецназовцев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился с заявлением по поводу ситуации между Косово и Сербией. Он призвал Приштину (столица частично признанного Косово) снизить эскалацию и не дестабилизировать ситуацию.

Также Столтенберг выступил за диалог двух государств под руководством Евросоюза. Данный вопрос он обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Жозеп Боррель в свою очередь призвал стороны к деэскалации и ответственному поведению. "Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение путем диалога", – подчеркнул представитель ЕС.

США выступили с решительным осуждением насилия в отношении KFOR и эскалации в северном регионе Косово.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительства Косово должно обеспечить, чтобы избранные мэры выполняли свои переходные обязанности из других мест за пределами муниципальных зданий. А властям Сербии следует понизить статус боеготовности вооруженных сил, призвать косовских сербов прекратить бросать вызов KFOR и воздерживаться от дальнейшего насилия.

Позиция властей Косово

В то же время премьер-министр Косово Альбин Курти назвал ответственными за столкновения "фашистские банды", которые контролирует Сербия. Он обвинил Белград в организации бойкота, что привело к крайне низкой явке на выборах.

Как сообщает The Guardian, Курти отклонил просьбу специального представителя США на Балканах, который предложил перевести местные администрации в муниципалитетах на севере Косово в другие здания или организовать им удаленный режим работы.

"У нас не может быть мэров по Zoom, мы демократическая республика. Демократическая республика не может сдаться фашистским ополченцам", — добавил он.

Фото: спецназ в Косово (twitter.com/evropaelire)

Суть конфликта между Косово и Сербией

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Ее признало 101 государство ООН (Украина не входит в их число), а также большинство стран Евросоюза.

Более 90% населения Косово составляют этнические албанцы, которые и боролись за независимость в войне 1999 года с Сербией. Исключение - северный регион частично признанного государства, где живут сербы и до сих пор считают своей столицей Белград.

После соглашения 2013 года косовские сербы требуют создания автономных муниципалитетов в регионе. Однако стороны до сих пор не могут прийти к согласию по этому вопросу, что неоднократно становилось причиной столкновений.

Летом 2022 года на границе между Косово и Сербией обострился конфликт из-за новых правила проезда - сербские автомобили должны были устанавливать временные косовские номерные знаки. Введение данной нормы несколько раз переносили.

В декабре 2022 обстановка снова накалилась. Силовики Косово перекрыли главный переход на границе с Сербией после того, как протестующие заблокировали движение по этой дороге на сербской стороне.

Однако в итоге сторонам удалось решить вопрос с взаимопризнанием государственных документов. В феврале 2023 Сербия и Косово договорились работать над нормализацией отношений при содействии стран Евросоюза.