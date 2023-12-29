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Турция может отложить голосование по вступлению Швеции в НАТО до середины января, - СМИ

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Турецкий парламент, вероятно, отложит голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО по меньшей мере до середины января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNN.

Отмечается, что одобренный комитетом иностранных дел парламента Турции протокол о вступлении Швеции в НАТО, прежде стать законом, должен пройти 600-местный парламент, где доминирует правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что предшествовало

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Североатлантического союза, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. Сегодня членство Скандинавского государства одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

В ответ на требования Турции Швеция ужесточила антитеррористические законы. Несколько недель назад в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "ближайшими неделями".

Также президент США Джо Байден обсуждал этот вопрос со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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