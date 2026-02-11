Турция может ворваться в ядерную гонку из-за Ирана: в Анкаре сделали заявление

По его словам, Анкара не заинтересована в нарушении шаткого баланса сил на Ближнем Востоке, поскольку это может спровоцировать масштабную ядерную конкуренцию. В то же время Фидан признал, что в случае обострения ситуации Турция может не иметь альтернатив.

"Мы не хотим нарушать баланс в регионе, который и без того является уязвимым. Но если это произойдет, мы, вероятно, неизбежно будем вынуждены присоединиться к той же гонке", - заявил чиновник, комментируя возможные последствия развития иранской ядерной программы.

Заявления Фидана прозвучали на фоне усилий США и их союзников, направленных на недопущение создания Ираном ядерного оружия. Турция при этом неоднократно обвиняла Израиль в обладании ядерным арсеналом, считая это фактором дестабилизации региона. Израиль традиционно не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия.

Глава МИД подчеркнул, что вопрос ядерных вооружений следует рассматривать "в более широком стратегическом контексте", назвав его проблемой самого высокого уровня. Он подчеркнул, что Турция не имеет программы создания ядерного оружия и является стороной "Договора о нераспространении ядерного оружия". В то же время страна развивает гражданскую ядерную энергетику и сейчас строит первую из трех атомных электростанций.

Ядерная программа Ирана и "эффект домино"

Аналитики Bloomberg Economics предупреждают, что военная ядерная программа Ирана может запустить "эффект домино" в регионе. В частности, Саудовская Аравия уже заявляла о готовности развивать собственную ядерную программу, хотя пока не имеет необходимых технологических возможностей.

Интерес к расширению гражданских ядерных программ также демонстрируют Турция и Египет, что потенциально несет риски распространения ядерных технологий.

Следует отметить, что Турция остается важным элементом ядерной инфраструктуры НАТО. На авиабазе Инджирлик в провинции Адана ранее хранились десятки ядерных боеприпасов США, однако Анкара не имеет права самостоятельно их использовать или размещать.

Комментируя переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Омане и должны продолжиться в ближайшее время, Фидан заявил, что авиаудары не способны привести к изменению режима в Тегеране. По его словам, Ближний Восток не выдержит еще одного масштабного конфликта.

"Они не создают атомную бомбу", - заявил Фидан, говоря об Иране.

В то же время он предположил, что сомнения относительно готовности США выполнять свои обязательства по безопасности перед союзниками могут в перспективе спровоцировать новую ядерную гонку не только на Ближнем Востоке, но и в Европе и Азии.