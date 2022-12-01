Турция может начать наземную операцию в Сирии в любой момент, - спикер Эрдогана

Турция может в любой момент приступить к наземной операции в Сирии.

Об этом сказал спикер и советник президента Турции Ибрагим Калин, передает РБК-Украина , ссылаясь на Hürriyet .

Он заявил, что этой операции предшествует серьезная подготовка, а начаться она может в любой подходящий момент. Также Калин подчеркнул, что Турция продолжает усилия по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль границы.

"Мы говорим то же: "Слушайте, остановитесь в 30 км от границы. Не пытайтесь проникнуть в Турцию. Когда вы это сделаете, мы немедленно ответим", – заявил он.