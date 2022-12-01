Туреччина може розпочати наземну операцію в Сирії в будь-який момент, - речник Ердогана

Туреччина може в будь-який момент розпочати наземну операцію в Сирії.

Про це сказав речник і радник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає РБК-Україна , посилаючись на Hürriyet .

Він заявив, що цій операції передує серйозна підготовка, а розпочатися вона може в будь-який слушний момент. Також Калин наголосив, що Туреччина продовжує зусилля зі створення 30-кілометрової зони безпеки вздовж кордону.

"Ми кажемо те саме: "Слухайте, зупиніться за 30 км від кордону. Не намагайтеся проникнути в Туреччину. Коли ви це зробите, ми негайно відповімо", – заявив він.