Турция хочет стать посредником в платежах за экспорт российского зерна
Турецкий государственный Ziraat Bank может выступать в качестве посредника для обработки платежей за экспорт зерна из России. Однако США и ООН должны одобрять каждую транзакцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил высокопоставленный турецкий чиновник, Ziraat не будет участвовать, если все стороны не подпишут соглашение. При этом он добавил, что переговоры об экспорте российского зерна продолжаются.
"Ziraat Bank будет посредником в сделке с письменного одобрения и поручения США и ООН, как в примере с JP Morgan. Это не будет реализовано, если не будет письменного разрешения", - сказал анонимный источник, отказавшись комментировать, может ли Ziraat проводить платежи за российский экспорт удобрений.
Сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года после вторжения России в Украину, позволяет безопасно экспортировать украинское зерно, из черноморских портов страны.
У России есть список требований, которые она хочет выполнить для продолжения действия пакта, включая ослабление платежных санкций в отношении экспорта зерна и удобрений.
Заместители министров обороны России, Украины и Турции должны встретиться в Стамбуле в пятницу, чтобы обсудить сделку по Черному морю.
На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Ziraat Bank может выступать посредником в платежах.
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