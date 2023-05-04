Туреччина хоче стати посередником у платежах за експорт російського зерна

Турецький державний Ziraat Bank може виступати посередником для обробки платежів за експорт зерна з Росії. Проте США та ООН мають схвалювати кожну транзакцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявив високопоставлений турецький чиновник, Ziraat не братиме участі, якщо всі сторони не підпишуть угоди. При цьому він додав, що переговори щодо експорту російського зерна продовжуються.

"Ziraat Bank буде посередником в угоді з письмового схвалення та доручення США та ООН, як у прикладі з JP Morgan. Це не буде реалізовано, якщо не буде письмового дозволу", - сказало анонімне джерело, відмовившись коментувати, чи може Ziraat проводити платежі за російську експорт добрив.

Угода, укладена за посередництва ООН та Туреччини у липні минулого року після вторгнення Росії в Україну, дозволяє безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів країни.

Росія має список вимог, які вона хоче виконати для продовження дії пакту, включаючи ослаблення платіжних санкцій щодо експорту зерна та добрив.