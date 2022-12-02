Турция хочет, чтобы Запад посадил Украину за стол переговоров с РФ

"Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, усадить Украину за стол переговоров с Россией", - сказал министр.

Чавушоглу признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталии и Стамбуле.

"Сегодня будет сложнее, поскольку возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию", - отметил он.

По словам главы МИД Турции, войну можно завершить, используя дипломатию. Министр добавил, что его страна занимает в вопросе урегулирования прагматическую позицию, приносящую конкретные результаты.

"Надеюсь, к весне у нас будет более четкая картина по организации условий для переговоров. Мы продолжим усилия в этом направлении", - отметил Чавушоглу.