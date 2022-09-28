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"Война должна закончиться в Стамбуле": что нужно Эрдогану как посреднику между Украиной и РФ

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 16:02
"Война должна закончиться в Стамбуле": что нужно Эрдогану как посреднику между Украиной и РФ Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его страна сможет сыграть решающую роль в окончании войны России против Украины. Турецкий лидер настойчиво предлагает свои услуги посредника между Киевом и Москвой, рассчитывая, что это значительно укрепит его позиции на международной арене и популярность внутри страны.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной".

РольТурции

Начало полномасштабной войны дало Анкаре и лично Эрдогану возможность закрепить за страной роль не только регионального лидера, но и глобального миротворца.

"Реализовать эту задачу Турция активно пыталась в первые несколько недель войны, кульминацией стали стамбульские переговоры украинской и российской делегаций в конце марта. Но тогда они ни к чему, по сути не привели", - говорится в материале.

Переломным моментом для Турции стали вскрывшиеся факты российских зверств в Буче - после этого шансы на какие-то серьезные дипломатические прорывы уменьшились радикально.

При этом на дипломатические усилия Эрдогана это сильно не повлияло. Анкара перешла к тактике "малых шагов", помогая решать прикладные вопросы.

Как пример приводится успешное посредничество в сделке по экспорту украинского зерна, которое помогло предотвратить надвигавшийся продовольственный кризис.

"Эрдоган очень любит всю эту дипломатическую атмосферу: все к нему приезжают, внимание прессы со всего мира, он в центре событий. Турки считают так: если эта война закончится, то она должна закончиться в Стамбуле, подписанием условного "стамбульского мира", который так и войдет в учебники истории", - рассказал информированный собеседник РБК-Украина.

Мотивация Турции

Собеседник РБК-Украина отметил, что позицию Турции важно рассматривать не как пророссийскую или проукраинскую, а как протурецкую.

Внутриполитическая мотивация Анкары - президентские и парламентские выборы летом 2023 года, по итогам которых Эрдоган и его партия рискуют потерять власть, в связи с серьезными экономическими проблемами. Переключить внимание на внешнеполитические успехи - абсолютно логичный ход.

В свете же войны РФ против Украины более важно то, чтобы страна-агрессор в принципе оставляла для себя какие-то опции, кроме ультиматумов и ядерного шантажа - иначе никакое турецкое посредничество не поможет.

Напомним, Эрдоган планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным.

Кроме того, президент Турции призвал мировых лидеров говорить с Путиным, чтобы "открыть двери мира".

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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