Мета Туреччини. Ердоган прагне організувати зустріч Зеленського і Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав організацію зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна метою Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана під час звернення до нації, яке призводить Hurriyet .

Він також нагадав про підписання "зернової угоди" з вивезення агропродукції з України і висловив сподівання, що подібним чином буде врегульована війна.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу (між країнами - ред.)", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше Ердоган відвідав Україну з офіційним візитом.

Він провів переговори із Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним. Місцем таких переговорів він назвав Туреччину.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.