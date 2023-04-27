Турция готовит к первому полету новый беспилотник ANKA-3: в чем его особенность

Беспилотник выделяется рядом преимуществ, высокой скоростью и большой грузоподъемностью, также имеет малую радиолокационную видимость, что стало возможным благодаря применению конструкции "летающего крыла".

"Поскольку летательный аппарат не имеет горизонтального и вертикального хвоста, видимость достаточно низкая. При этом дополнительные наработки позволяют еще больше снизить видимость БПЛА", - отметил директор бюро разработки беспилотных летательных аппаратов TUSAŞ Бюлент Коркем.

После испытаний в аппарат будут интегрированы боевые модули и будут подготовлены для применения в реальных условиях. БПЛА может подниматься на высоту до 13 тыс. метров, а боевые задания выполнять на высоте до 12 тыс. метров.

"Он будет развивать скорость до 0,7 маха. Если все пройдет по намеченному плану, то к концу текущего года или в начале следующего аппарат будет готов заступить на боевое дежурство", - сказал Коркем.

Первый полет БПЛА ANKA-3 состоится не позже середины мая.